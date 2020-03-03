2020-03-03T10:54:09+03:00
75 лет Великой Победы

75 лет Победы: корпоративные и частные музеи Белгородской области примут участие во всероссийском конкурсе

Конкурс проводится Музеем Победы в рамках международного проекта «Территория Победы»
Ирина ТАРАСОВА
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75 лет Победы: корпоративные и частные музеи Белгородской области примут участие во всероссийском конкурсе. Фото ФГБУК «Музей Победы».75 лет Победы: корпоративные и частные музеи Белгородской области примут участие во всероссийском конкурсе. Фото ФГБУК «Музей Победы».
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Московский Музей Победы объявил о начале всероссийского конкурса на лучшую экспозицию, посвященную боевому и трудовому подвигу советского народа в годы Великой Отечественной войны. К участию в нем пригласили музеи ведущих компаний, госкорпораций и предприятий, а также частные музеи из всех регионов России. Конкурс проводится Музеем Победы в рамках международного проекта «Территория Победы».

«Этот проект позволит вывести экспозиции музеев предприятий и различных организаций на новый уровень, познакомить с ними широчайшую аудиторию. Часто предметы, которые хранятся в подобных коллекциях, видит только ограниченный круг людей, а ведь среди экспонатов могут быть исторические ценности, имеющие огромное значение», – подчеркнула заместитель директора Музея Победы Светлана Любенкова.

Основное требование к конкурсантам – экспозиция должна быть с четко выраженной исторической составляющей, посвященной Великой Отечественной войне.

Прием заявок завершится 31 августа 2020 года. 25 финалистов будут объявлены с 12 по 14 ноября. Планируется, что торжественная церемония награждения победителей состоится в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума.

Для 25 победителей на портале международного проекта «Территория Победы» будут созданы отдельные страницы. Также экспертная комиссия выберет тройку лидеров. Они смогут представить свои экспозиции на выставочных площадках Музея Победы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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