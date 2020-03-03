Житель Белгородской области до смерти избил родную мать

3 Март 2020 2020-03-03T09:45:49+03:00

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39-летний житель Губкинского городского округа предстанет перед судом за убийство родной матери. По версии следствия, вечером 11 декабря 2019 года обвиняемый, который находился в сильном подпитии, затеял ссору с матерью. Ссора произошла дома в селе Теплый Колодезь. Мужчина стал предъявлять претензии своей 59-летней матери, говоря ей о том, что она поменяла пароль на своей банковской карте и теперь он не может самостоятельно воспользоваться карточкой матери. Ссора разгорелась, и сын нанес женщине 26 ударов кулаками по голове и туловищу. Через 5 дней женщина скончалась у себя дома от полученных травм.

Также обвиняемый ответ за кражу, которую он совершил 13 августа 2019 года. Выяснилось, что обвиняемый, находясь на территории садового товарищества «Родник» Губкинского городского округа, незаконно проник в надворную постройку одной из дач и похитил садовый инвентарь.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщают в пресс с-службе регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU