2020-03-02T17:29:01+03:00
Общество

Испытания успешны – полет нормальный!

На Лебединском ГОКе появился беспилотный летательный аппарат для аэрофотосъёмки объектов комбината
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До недавнего времени для контроля устойчивости бортов карьера, наблюдения за движением пород и выполнения маркшейдерской съёмки здесь применяли тахеометры и спутниковые системы GPS. Новый беспилотный летательный аппарат позволит с высоты выполнять аэрофотограмметрическую съёмку нового качества. Дрон поможет сократить время на сбор и обработку информации, повысить безопасность производства маркшейдерских съёмок в карьере и на отвалах, а также максимально исключить ошибки, связанные с человеческим фактором.

Специалисты уже прошли обучение работе с новой техникой и программным обеспечением.

- При хорошей видимости аппарат поднимается на высоту до 500 метров, управляется и выполняет полётные задания с помощью специальной программы, – рассказал Ярослав Гриценко, участковый маркшейдер ГМУ Лебединского ГОКа. – За небольшой промежуток времени можно снять весь карьер: чётко и без погрешностей. Пока идут тренировочные полёты в поле. Испытания проходят успешно.

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