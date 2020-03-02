2020-03-02T18:32:00+03:00
Общество

В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное

Очагом возгорания стал неисправный холодильник
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное.В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное.Фото: "КП" Архив
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В селе Красное Краногвардейского района Белгородской области на пожаре погибла 56-летняя женщина. Согласно предварительных данных, жилой дом загорелся от замыкания электропроводки. Очагом возгорания стал холодильник. Тело погибшей было обнаружено во время тушения пожара. Женщина жила в дома одна, ее смерть наступила вследствие отравления углекислым газом.

Фактом гибели на пожаре женщины заинтересовались в Алексеевском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области. Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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