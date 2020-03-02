В Белгородской области на пожаре погибла жительница села Красное
В селе Красное Краногвардейского района Белгородской области на пожаре погибла 56-летняя женщина. Согласно предварительных данных, жилой дом загорелся от замыкания электропроводки. Очагом возгорания стал холодильник. Тело погибшей было обнаружено во время тушения пожара. Женщина жила в дома одна, ее смерть наступила вследствие отравления углекислым газом.
Фактом гибели на пожаре женщины заинтересовались в Алексеевском межрайонном следственном отделе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Белгородской области. Организовано проведение доследственной проверки. В настоящее время проводится комплекс проверочных мероприятий, который направлен на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба ведомства.
ИСТОЧНИК KP.RU