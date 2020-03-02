2020-03-02T17:08:24+03:00
Общество

У православных белгородцев начался Великий пост

Пост продлится 50 дней и завершится главным христианским праздником – Пасхой
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской митрополии.Фото пресс-службы Белгородской и Старооскольской митрополии.
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У православных начался Великий пост. Он продлится 50 дней и завершится главным христианским праздником — Пасхой. День Воскресения Христова в этом году приходится на 19 апреля. Великий пост — самый продолжительный в церковном календаре и самый строгий в плане ограничений. Под полный запрет подпадают мясо, молоко, яйца, сыр, сметана, творог, животное масло, сдобный хлеб и выпечка и т. п., под частичный — растительное масло и рыба. Особенно усердно положено поститься в первую и последнюю недели.

Послабление в этот период сделано для трех дней: Благовещения (7 апреля), Лазаревой субботы и Вербного воскресенья (последние дни шестой недели поста). Растительное масло позволено употреблять также в дни особо чтимых мучеников и святых. Не соблюдать ограничения поста могут дети, больные, а также беременные и кормящие женщины.

В Белгороде на Первой седмице Великого поста 1 марта в Прощеное Воскресенье митрополит Белгородский и Старооскольский провел чин прощения в Преображенском кафедральном соборе, а сегодня, 2 марта прошло утреннее богослужение в Преображенском соборе. Также на Первом седмице Великого поста пройдут богослужения: 3 марта в Преображенском кафедральном соборе; в 17:00 в Храме свт. Иннокентия, митр. Московского (Семинария); в 18:00 в Успенско-Никольском храме Марфо-Мариинского женского монастыря Белгорода. 4 марта, в среду, в Преображенском кафедральном соборе состоится Божественная литургия Преждеосвященных Даров. 5 марта – утреннее Богослужение в Преображенском кафедральном соборе, в 17:00 служение в храме прп. Сергия Радонежского Старого Оскола и в 18:00 - в Храме Рождества Христова Старого Оскола. 6 марта в Александро-Невском кафедральном соборе Старого Оскола состоится литургия Преждеосвященных Даров .7 марта в Троицком храме Свято-Троицкого Холковского монастыря – Божественная литургия.

С графиком служения митрополита Белгородского и Старооскольского Иоанна на Первой седмице Великого Поста подробнее можно познакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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