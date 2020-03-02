ВТБ запускает короткий номер контакт-центра

2 Март 2020 2020-03-02T16:44:39+03:00

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Сервис доступен для всех операторов «большой четверки» — МТС, Билайн, МегаФон и Tele2. Пользователи виртуального мобильного оператора ВТБ Мобайл также могут его использовать.

Позвонив по короткому номеру 1000, клиенты смогут получить консультации по любым возникающим финансовым вопросам, в том числе по оформлению банковских услуг. Звонок по России бесплатный. Также пользователям сервисов ВТБ по-прежнему доступен общий номер горячей линии банка: 8(800)1002424. Кроме того, на его сайте клиенты могут оставить письменное обращение.

Короткий номер 1000 предназначен для звонков в контакт-центр, однако с него не будут поступать звонки и CMC-рассылка от сотрудников ВТБ. Поэтому банк рекомендует клиентам быть внимательными для обеспечения своей финансовой безопасности.

Ольга Цегельная, руководитель департамента клиентского обслуживания – вице-президент Банка ВТБ (ПАО), отметила: «Мы стремимся сделать для клиентов простыми и комфортными инструменты и каналы коммуникации. Новый короткий номер 1000 легко запомнить и использовать на цифровой клавиатуре телефона. Его появление является очередным шагом в развитии удобных сервисов общения с целевой аудиторией».

Всего за 2019 год контакт-центр ВТБ принял более 29 миллионов звонков.