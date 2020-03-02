Tele2 подвела итоги 2019 года: чистая прибыль выросла на 145%
В 2019 году компания достигла следующих основных финансовых показателей:
Выручка выросла на 14% в сравнении с 2018 годом и достигла 163,3 млрд рублей;
Показатель EBITDA составил 65,6 млрд рублей − увеличился на 50% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года;
Показатель рентабельности EBITDA достиг 40,2%, увеличившись на 9,6 п. п. по сравнению с 2018 годом;
Объем инвестиций в IT-инфраструктуру и технологическое развитие сети составил 33,8 млрд рублей, увеличившись по сравнению с 2018 годом на 32,5%. Соотношение CAPEX к выручке составило 21%;
Чистая прибыль составила 6,6 млрд рублей, увеличившись на 144,6% по сравнению с 2018 годом;
Коэффициент отношения долга к EBITDA сократился на 35% и достиг значения 1,8.
ИСТОЧНИК KP.RU