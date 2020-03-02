Под Белгородом установят памятник Георгию Жукову

2 Март 2020 2020-03-02T13:44:59+03:00

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В Белгородской области в поселке Яковлево на мемориальном комплексе «В честь героев Курской битвы «Огненная дуга» появится памятник выдающемуся советскому полководцу Георгию Жукову. Начальная стоимость монумента 622,2 тысячи рублей, деньги выделят из бюджета.

Работы будет выполнять компания «Белгранитстрой», которая должна закончить все работы до 1 мая этого года. Рабочие компании должны будут выполнить работы по установке фундамента и постамента, а также уложить тротуарную плитку вокруг нового памятника.

ИСТОЧНИК KP.RU