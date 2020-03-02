Белгородцы жалуются на новую систему оплаты проезда в общественном транспорте

2 Март 2020 2020-03-02T12:25:46+03:00

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Обновленная система оплаты за проезд в общественном транспорте, когда нужно платить при входе, а не при выходе, как раньше, вызвала множество жалоб со стороны белгородцев. В первый день весны чиновники планировали упорядочить систему оплаты. Вышло с точностью наоборот: при посадке то и дело возникают различные ситуации, которые никак не способствуют нормальной работе транспорта. А талончики, которые должны получить пассажиры, легко теряются. При этом безбилетному пассажиру грозит штраф и немалый, до 1000 тысячи рублей, что, в свою очередь, также не способствует нормализации движения.

Белгородцы в соцсетях жалуются, что их обманывают и открыто. В то же время в департаменте строительства и транспорта Белгородской области, обращаясь к белгородцам, просят с пониманием отнестись к новинке и… потерпеть, пока не привыкнут.

ИСТОЧНИК KP.RU