2020-03-02T10:54:26+03:00
Общество

Под Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницы

Девушка погибла под колесами поезда на перегоне Толоконное – Наумовка
Ирина ТАРАСОВА
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Под Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницыПод Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницыФото: "КП" Архив
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Ученица 11 класса попала под колеса поезда. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Тело нашли 1 марта в районе поселка Октябрьский на перегоне Толоконное-Наумовка. В сети ВКонтакте информацию о смертельном происшествии подтверждают знакомые девушки.На месте работали сотрудники правоохранительных органов и представители регионального Следственного комитета. Причина, по которой 16-летняя девушка попала под колеса поезда, пока неизвестна.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что необходимо быть внимательными на железной дороге и строго соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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