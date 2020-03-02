Под Белгородом на железнодорожном полотне нашли тело школьницы

2 Март 2020 2020-03-02T10:54:26+03:00

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Ученица 11 класса попала под колеса поезда. Сообщение об этом появилось в соцсетях. Тело нашли 1 марта в районе поселка Октябрьский на перегоне Толоконное-Наумовка. В сети ВКонтакте информацию о смертельном происшествии подтверждают знакомые девушки.На месте работали сотрудники правоохранительных органов и представители регионального Следственного комитета. Причина, по которой 16-летняя девушка попала под колеса поезда, пока неизвестна.

Сотрудники транспортной полиции напоминают, что необходимо быть внимательными на железной дороге и строго соблюдать правила безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU