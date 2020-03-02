Белгородке возместили ущерб, причиненный в результате ДТП

2 Март 2020 2020-03-02T09:54:49+03:00

Судебные приставы применили все меры воздействия, чтобы был оплачен долг

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Жительнице Белгорода возмещен ущерб, причиненный в результате дорожно-транспортного происшествия. Документ о взыскании с виновника ДТП денежных средств в размере 62,4 тысячи рублей поступил в отдел судебных приставов по Белгороду УФССП России по Белгородской области. И поскольку должник добровольно задолженность не оплатил, судебные приставы применили меры принудительного исполнения.

Было вынесено постановление о взыскании исполнительского сбора, размер которого составил 4,3 тысячи рублей. В отношении автомобиля «Ford Focus» должника был вынесен запрет на совершение регистрационных действий, а на банковские счета обращено взыскание. Кроме этого, мужчину ограничили в праве на выезд за пределы страны.

В результате применения данных мер задолженность по исполнительному производству, а также исполнительский сбор были оплачены.

ИСТОЧНИК KP.RU