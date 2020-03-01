2020-03-01T20:25:21+03:00
Здоровье

В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек

Здесь получат медицинскую помощь пожилые пациенты
Ирина ТАРАСОВА
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В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек. Фото пресс-службы администрации Борисовского районаВ Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек. Фото пресс-службы администрации Борисовского района
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Межрайонное гериатрическое отделение на 30 коек откроется в Борисовской ЦРБ. Здесь смогут получать медпомощь пациенты пожилого возраста. Как отметил главврач медучреждения Александр Бондарев, в текущем году в стационарном корпусе больницы начнется капитальный ремонт. В первую очередь будет отремонтирован четвертый этаж, где и планируют разместить это отделение.

В каждой палате оборудуют туалетные комнаты, душевые, будет приобретено специализированное оборудование для тяжелых больных.

Напомним, увеличение продолжительности жизни населения является одним из направлений работы федерального проекта «Старшее поколение». К 2024 году гериатрические кабинеты будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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