В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек

1 Март 2020 2020-03-01T20:25:21+03:00

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Межрайонное гериатрическое отделение на 30 коек откроется в Борисовской ЦРБ. Здесь смогут получать медпомощь пациенты пожилого возраста. Как отметил главврач медучреждения Александр Бондарев, в текущем году в стационарном корпусе больницы начнется капитальный ремонт. В первую очередь будет отремонтирован четвертый этаж, где и планируют разместить это отделение.

В каждой палате оборудуют туалетные комнаты, душевые, будет приобретено специализированное оборудование для тяжелых больных.

Напомним, увеличение продолжительности жизни населения является одним из направлений работы федерального проекта «Старшее поколение». К 2024 году гериатрические кабинеты будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.

ИСТОЧНИК KP.RU