В Борисовской Центральной районной больнице Белгородчины откроется отделение на 30 коек
Межрайонное гериатрическое отделение на 30 коек откроется в Борисовской ЦРБ. Здесь смогут получать медпомощь пациенты пожилого возраста. Как отметил главврач медучреждения Александр Бондарев, в текущем году в стационарном корпусе больницы начнется капитальный ремонт. В первую очередь будет отремонтирован четвертый этаж, где и планируют разместить это отделение.
В каждой палате оборудуют туалетные комнаты, душевые, будет приобретено специализированное оборудование для тяжелых больных.
Напомним, увеличение продолжительности жизни населения является одним из направлений работы федерального проекта «Старшее поколение». К 2024 году гериатрические кабинеты будут открыты во всех муниципальных образованиях региона.
ИСТОЧНИК KP.RU