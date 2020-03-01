Грабителя из Нового Оскола белгородские подлицейские нашли по укусу жертвы на руке

1 Март 2020 2020-03-01T19:34:44+03:00

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5 декабря 2019 года ночью в Новом Осколе мужчина напал на женщину, которая возвращалась с работы. Он ударил потерпевшую по лицу, голове и похитил у нее вещи на сумму более 11 тысяч рублей: мобильный телефон, кошелек, сумку и пакет с продуктами. Во время нападения женщина укусила нападавшего за руку, после чего он скрылся. Именно этот укус на руке грабителя и следы крови на месте преступления помогли впоследствии найти его.

Новооскольский районный суд признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении грабежа. На судебном заседании подсудимый признал себя виновным полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия наказания он также будет ограничен в свободе сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU