Грабителя из Нового Оскола белгородские подлицейские нашли по укусу жертвы на руке
5 декабря 2019 года ночью в Новом Осколе мужчина напал на женщину, которая возвращалась с работы. Он ударил потерпевшую по лицу, голове и похитил у нее вещи на сумму более 11 тысяч рублей: мобильный телефон, кошелек, сумку и пакет с продуктами. Во время нападения женщина укусила нападавшего за руку, после чего он скрылся. Именно этот укус на руке грабителя и следы крови на месте преступления помогли впоследствии найти его.
Новооскольский районный суд признал 32-летнего местного жителя виновным в совершении грабежа. На судебном заседании подсудимый признал себя виновным полностью и раскаялся в содеянном. Суд назначил ему наказание в виде трех лет и шести месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. После отбытия наказания он также будет ограничен в свободе сроком на один год.
ИСТОЧНИК KP.RU