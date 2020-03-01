Стали известны сроки окончания работ на двух проблемных транспортных развязках Белгорода

1 Март 2020 2020-03-01T14:58:30+03:00

На пересечении улиц Калинина и Студенческой, а также на перекрестке Сумская-Чичерина работы будут закончены к лету

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Всю весну Белгород вынужден будет стоять в пробках. Мера по ограничению движения на пересечении улиц Калинина и Студенческой, а также на перекрестке Сумская-Чичерина временная, но, увы, довольно длительная. Связана она с тем, что на этих участках возводят двухуровневые транспортные развязки. Проект по строительству развязок на этих проблемных участках дорог вошел в национальный проект «Безопасные и качественные автодороги» и получил федеральное финансирование – более миллиарда рублей. Если раньше окончание работ планировалось на осень, то сейчас глава региона Евгений Савченко поставил задачу максимально уплотнить сроки и закончить все работы к лету.

Строительство двух транспортных развязок на улицах Сумской и Студенческой и строительство дороги между бульваром Юности и улицей Молодёжной было начато еще в 2019 году. 13января и примерно до июля перекрыли улицу Механизаторов, что сразу же вызвало транспортные проблемы в городе. Одновременное закрытие участков создало водителям большие сложности. Но, как подчеркнул заместитель губернатора Белгородской области Евгений Глаголев, работы нужно сделать в отведенные сроки, иначе деньги уйдут обратно.

Работа по сооружению развязки с каменотесом, которого, кстати, уже нет, на сегодняшний день ведется в три смены. Устанавливаются железобетонные балки, готов и фундамент будущей развязки. Объезжать строительство рекомендуют по Студенческой, а далее: Корочанская-северовосточный обход Белгорода.

ИСТОЧНИК KP.RU