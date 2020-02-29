2020-02-29T17:40:35+03:00
Общество

ВТБ Лизинг предлагает новые SKODA KAROQ с выгодой

Для клиента она может составить до 9% от рекомендованной розничной цены автомобиля
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ВТБ Лизинг предлагает специальные условия действуют для приобретения премьерного автомобиля в лизинг. На момент старта продаж ŠKODA KAROQ будет доступен в двух комплектациях: Ambition и Style.

Приобретение автомобилей в лизинг дает возможность предпринимателям снизить налоговую нагрузку: получить выгоду по налогу на прибыль, возместить НДС. Размер аванса составляет от 10% стоимости машины.

- ВТБ Лизинг с 2012 года выступает партнером ŠKODA и традиционно занимает одну из лидирующих позиций по лизинговым продажам в ее портфеле. Мы рады, что можем предложить выгодные условия для наших клиентов на новые машины этого популярного бренда и надеемся на рост продаж марки в нашем портфеле в этом году, - отметил Вячеслав Михайлов, начальник управления развития автолизинга АО "ВТБ Лизинг", входящего в группу "Банк ВТБ" (ПАО).

Приобрести премьерный автомобиль можно по продукту "Экспресс лизинг", который не предусматривает предоставления финансовой отчетности клиента: запрашивается только анкета и паспорт генерального директора. Срок оформления документов по сделке в ВТБ Лизинг - от одного дня.

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