2020-02-29T19:51:01+03:00
Общество

Белгородским потребителям газа следует не забывать убирать заслонки дымоходов

Самая частая причина отравления угарным газом - заслонки в сечении дымохода
Ирина ТАРАСОВА
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Белгородским потребителям газа следует не забывать убирать заслонки дымоходов.Белгородским потребителям газа следует не забывать убирать заслонки дымоходов.Фото: "КП" Архив
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Одной из наиболее частых причин отравления угарным газом является закрытие шибера – заслонки в сечении дымохода, препятствующей удалению продуктов сгорания в атмосферу. Пресс-служба АО "Газпром газораспределение Белгород" напоминает, что необходимо контролировать наличие тяги в дымовом канале печи при открытом положении шибера перед каждым использованием газогорелочного устройства, а также в процессе его работы. В целях повышения безопасности потребителям настоятельно рекомендуют извлечь шибер из конструкции отопительной бытовой печи и заделать с внешней стороны стенки дымового канала образовавшееся отверстие (щель).

Использование шибера в конструкции отопительной бытовой печи с установленным газогорелочным устройством является опасным и может стать причиной отравления угарным газом, в том числе смерти, в случае нарушения тяги, ее нестабильности или отсутствия в дымовом канале печи, вызванного путем полного или частичного перекрытия дымового канала шибером.

Закрытый шибер перекрывает дымоход, не давая продуктам сгорания газа покинуть топку печи. В этом случае за несколько минут происходит заполнение помещения ядовитым угарным газом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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