2020-02-29T15:49:34+03:00
Происшествия

Через Белгородскую таможню пытались переправить 14 килограмм натуральных волос

Мужчину с незаконным товаром задержали при попытке дать взятку сотруднику таможни
Ирина ТАРАСОВА
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500 тысяч штрафа назначено украинцу, попытавшемуся незаконно провезти через Белгородскую таможню товар.500 тысяч штрафа назначено украинцу, попытавшемуся незаконно провезти через Белгородскую таможню товар.Фото: "КП" Архив
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Весной 2019 года в Белгородской области к полумиллионному штрафу осужден мужчина, пытавшийся дать взятку сотруднику Белгородской таможни. В ночь с 19 на 20 февраля 2019 года житель города Днепр следовал из России на территорию Украины через таможенный пост МАПП «Грайворон» Белгородской таможни на автомобиле. В багажнике машины он перевозил около 14 кг натуральных волос, предназначавшихся для дальнейшей реализации, которые не задекларировал. При проведении таможенного контроля товар был выявлен сотрудниками таможни.

За несоставление материалов дела об административном правонарушении, непринятие мер по изъятию товара и разрешение беспрепятственного выезда из России с товаром мужчина передал сотруднице таможни взятку в сумме 20 тысяч рублей, от получения которых та отказалась, а злоумышленник был задержан.

Суд с учетом мнения государственного обвинителя - заместителя Белгородского транспортного прокурора признал мужчину виновным в совершении инкриминируемого ему преступления и назначил наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей. Денежные средства в сумме 20 тысяч рублей, переданные в качестве взятки, по приговору суда подлежат конфискации.

В целом в 2019 году в Белгородском транспортном регионе зарегистрировано 9 преступлений коррупционной направленности, все они о взяточничестве. Раскрываемость коррупционных преступлений составила 100 %.

Белгородской транспортной прокуратурой в 2019 году в суд для рассмотрения по существу направлено 4 уголовных дела о преступлениях коррупционной направленности. Судами Белгородской области в 2019 году, по направленным в суд уголовным делам, за совершение коррупционных преступлений осуждены 5 лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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