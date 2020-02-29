Семья из Старого Оскола признана самой крепкой в Белгородской области

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:11:32+03:00

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Многодетная семья начальника отдела автотранспортного цеха Стойленского ГОКа Максима Гамова победила на городском этапе областного конкурса семейных ценностей «Крепка семья – крепка Россия». В конкурсе на сцене Центра культурного развития «Молодежный» за звание лучшей боролись шесть семей из Старооскольского городского округа. Семьи представляли фотовыставку «Семейный альбом», угощали зрителей и жюри конкурса кулинарными творениями.

Фото пресс-службы СГОК.

В театрализованной постановке Гамовы рассказали о происхождении своей семьи: исторических корнях, подвигах прадедов в годы ВОВ. Они также представили свои современные достижения. Семейная команда Гамовых – трудовая династия горняков, общий стаж которой достиг 75 лет. Представители старшего поколения более 30 лет проработали на ГОКе. Максим Гамов начал трудовой путь на комбинате слесарем автотранспортного цеха 13 лет назад. Сегодня под его руководством трудится многочисленный коллектив водителей БелАЗа.

Максим и Инна Гамовы воспитывают двух дочерей Варвару и Марию и двоих сыновей – Захара и Федора. Несмотря на то, что самому младшему члену семьи всего лишь год, он принимал активное участие во всех мероприятиях.

Выступление семьи Гамовых получило высокую оценку жюри конкурса, а также активную поддержку зрителей. Теперь трудовая династия представит комбинат на зональном этапе семейных состязаний, который пройдет 27 марта в поселке Майском Белгородской области.

ИСТОЧНИК KP.RU