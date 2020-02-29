Представитель Белгородской области принял участие во втором этапе конкурса «Песни Победы»

29 Февр. 2020 2020-02-29T14:53:47+03:00

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Представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области принял участие во втором этапе открытого конкурса художественной самодеятельности «Песни Победы». Состязания посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Зал «Конев».

Песню «Венский вальс» конкурсной комиссии представила Софья Лукиянчук - дочь заместителя руководителя следственного отдела по городу Белгород. Ранее Софья стала победительницей регионального этапа конкурса.

Перед участниками конкурса выступил ветеран Великой Отечественной войны, который поблагодарил организаторов и участников конкурса за проведение таких мероприятий среди сотрудников, отметил, что это сохраняет в молодом поколении память о тех героических днях, воспитывает дух патриотизма и любви к Родине.

ИСТОЧНИК KP.RU