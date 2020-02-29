Представитель Белгородской области принял участие во втором этапе конкурса «Песни Победы»
Представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Белгородской области принял участие во втором этапе открытого конкурса художественной самодеятельности «Песни Победы». Состязания посвящены 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс проходил в Москве в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 г.г. Зал «Конев».
Песню «Венский вальс» конкурсной комиссии представила Софья Лукиянчук - дочь заместителя руководителя следственного отдела по городу Белгород. Ранее Софья стала победительницей регионального этапа конкурса.
Перед участниками конкурса выступил ветеран Великой Отечественной войны, который поблагодарил организаторов и участников конкурса за проведение таких мероприятий среди сотрудников, отметил, что это сохраняет в молодом поколении память о тех героических днях, воспитывает дух патриотизма и любви к Родине.
ИСТОЧНИК KP.RU