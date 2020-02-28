Транспортные полицейские и железнодорожники отвечали целый час на вопросы белгородцев

28 Февр. 2020 2020-02-28T19:49:15+03:00

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Сегодня, 28 февраля, в кассовом зале железнодорожного вокзала станции Белгород прошла, ставшая уже традиционной, социально-профилактическая акция «Час пассажира». На вопросы гостей и жителей Белгородской области отвечали заместитель начальника полиции Белгородского ЛО МВД России на транспорте подполковник полиции Станислав Цимбалов, начальник железнодорожного вокзала станции Белгород, член Общественного совета при линейном отделе Ирина Анисимова, руководитель АО «ППК «Черноземье» по Белгородскому участку Роман Стефанский и заведующая билетными кассами железнодорожного вокзала станции Белгород Галина Юрнюк.

Белгородцев интересовала информация о наличии в расписании поездов дальнего следования, следующих в южном направлении, особенно в южном направлении в район Крыма. Спрашивали о стоимости и наличии билетов, о возможности увеличения мультимодальных перевозок от станции Белгород до станции Россошь. Интересовались обеспечением имущественной безопасности граждан на объектах железнодорожного транспорта, в том числе профилактикой имущественных преступлений, которую проводят правоохранительные органы.

Пассажирам, имеющим детей школьного возраста, рассказали о мобильном приложении «Безопасная железная дорога». Всем желающим транспортные полицейские и железнодорожники помогли установить его на мобильные телефоны.

ИСТОЧНИК KP.RU