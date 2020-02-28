2020-02-28T13:45:47+03:00
Происшествия

Белгородец убил односельчанку на кладбище, а затем ограбил

53-летний житель Рякитянского района предстал перед судом
Ирина ТАРАСОВА
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53-летний житель Рякитянского района предстал перед судом.53-летний житель Рякитянского района предстал перед судом.Фото: "КП" Архив
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В конце сентября 2019 года на территории местного кладбища 53-летний житель Рякитянского района Белгородской области встретил пожилую односельчанку. У него с женщиной произошла ссора, в ходе которой он ножом ударил пожилую женщину в грудь. Он ран и кровопотери она скончалась на месте происшествия. Забрав у погибшей из сумки 8 тысяч рублей, мужчина закопал тело тут же на кладбище. Собранные доказательства суд признал достаточным. Подсудимый признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 ст.105, п. «в» ч.2 ст.158 УК РФ (убийство, кража, с причинением значительного ущерба гражданину).

Приговором суда злоумышленнику назначено наказание в виде 14 лет 1 месяца 28 дней лишения свободы с отбыванием в колонии особого режима. Потерпевшим он должен выплатить 1 миллион рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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