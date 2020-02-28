2020-02-28T12:42:40+03:00
Экономика

ВТБ отменяет все комиссии в мобильном банке

В связи с возникшими накануне перебоями в работе сервиса, сегодня операции - бесплатно
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Такое решение - это шаг, который ВТБ делает первым из крупных игроков банковского рынка страны.

- С каждым годом аудитория нашего мобильного банка растет, сейчас им пользуются уже 8 миллионов клиентов. Их доверие для нас — наивысшая ценность, поэтому мы приносим извинения за причиненные неудобства и готовы по возможности компенсировать их , - заявил заместитель президента-председателя правления ПАО "Банк ВТБ" Анатолий Печатников. - Банк принял решение, что все потраченные на транзакции в ВТБ Онлайн 28 февраля средства будут компенсированы клиентам в марте - все они получат об этом соответствующие уведомления.

Поясним, что сбой в работе 27 февраля был вызван масштабной перестройкой IT-инфрастурктуры банка, цель которой - создание наиболее безопасных и удобных для клиентов сервисов. Работоспособность систем была полностью восстановлена в 19.30 МСК.

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