Работники белгородской почты спасли тонущего рыбака

28 Февр. 2020 2020-02-28T10:38:05+03:00

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Начальник отделения почтовой связи №309596 поселка Волоконовка Ольга Тепляковаи и водитель передвижного отделения почты Сергей Бычков вытащили из реки рыбака из хутора Заречное Чернянского района. Он провалился под лед и пробыл в воде около часа. И если бы помощь не подоспела…

Сотрудники почты ехали по объездной дороге в районе хутора Яблоново, когда к машине с криками о помощи кинулась незнакомая девушка. Сориентировались мгновенно: лед тонкий, вставать на него нельзя. Они бросили буксировочный трос и попытались вытащить утопающего на берег. Рыбак оказался крупного телосложения, поэтому сразу сделать это не удалось.

«Была только одна мысль – вытащить из воды человека. Спасти, – вспоминает водитель передвижного отделения почты Сергей Бычков. – Девушка, которая остановила машину также кинулась помогать нам. И только втроем мы смогли это сделать».

Вытащив на берег утопающего, вызвали скорую, а до ее приезда оказывали пострадавшему первую помощь: заменили одежду на сухую, напоили теплым чаем и согрели. В тот же день мужчину обследовали в местной больнице. Убедившись, что травм нет, вечером его отпустили домой.

«На следующий день он приходил к нам, благодарил. Также со словами благодарности звонила его жена. Считаю, что на нашем месте так поступил бы каждый, – говорит начальник почтового отделения №309596 поселка Волоконовка Ольга Теплякова. – Зачастую почта является единственным связующим звеном между селами и внешним миром. Повезло, что мы ехали доставлять почту именно в этот момент».

Напомним, что в Белгородской области жителей малонаселенных поселений обслуживают 10 передвижных отделений почтовой связи. Они позволяют почтовым работникам доставлять в контрольные сроки письменную корреспонденцию и периодическую печать, принимать и выдавать почтовые отправления, оформлять подписку, своевременно доставлять пенсии и пособия.

ИСТОЧНИК KP.RU