Белгородка выплатила штраф в 40 раз превышающий сумму взятки

28 Февр. 2020 2020-02-28T09:41:46+03:00

Изменить размер текста: A A

Жительница Губкинского района Белгородской области была осуждена по ч. 3 ст. 290 УК РФ за взятку. Суд назначил наказание в виде сорокакратной суммы взятки - 2 миллиона рублей. Оплата штрафа была взята под контроль судебными приставами.

Исполнительные документы находились в Межрайонном отделе судебных приставов по исполнению особых исполнительных производств УФССП России по Белгородской области. Жительницу Губкинского раона о последствиях неисполнения требования исполнительного документа и сразу же ограничили ее в праве на выезд за пределы страны.

Женщина обратилась в суд с ходатайством о рассрочке исполнения приговора. Суд вынес решение о предоставлении рассрочки сроком на 5 лет и установил сумму ежемесячной выплаты.

В течение всего срока действия рассрочки, судебный пристав-исполнитель контролировал поступление денежных средств. В настоящее время штраф оплачен в полном объеме.

ИСТОЧНИК KP.RU