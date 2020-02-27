2020-02-27T17:03:46+03:00
Общество

В Белгороде скорректировали схему движения на «умном» перекрестке

С Красноармейской на Губкина теперь можно будет поворачивать со среднего ряда
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгороде скорректировали схему организации движения на «умном» перекрестке. Об этом на своей странице в соцсети сообщил мэр города Юрий Галдун.

Теперь Красноармейской на Губкина можно будет поворачивать налево и со среднего ряда. В прямом направлении в сторону Магистральной движение будет разрешено только со второй полосы.

- Соответствующая разметка и знак появятся здесь с 1 марта. Будьте внимательны, - сказал мэр.

ИСТОЧНИК KP.RU

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