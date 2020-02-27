2020-02-27T16:14:16+03:00
Общество

«Вальс» маленького трактора сняли на видео в Белгороде

Уборочная техника закружилась во время работы
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: скриншот видео.Фото: скриншот видео.
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В Белгороде местные жители засняли на видео «вальсирующий» маленький трактор. Уборочная техника пустилась в пляс во время работы у магазина «Титан Строй». Ролик в телеграм-канале «Белгород №1» опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как трактор расчищает снег и вращается вокруг своей оси. Все это напоминает медленный танец. Вероятно, водитель решил немного разнообразить свои рабочие будни.

Местные жители отметили, что для полноты картины не хватает только музыки.

Танцующий трактор.Автор: телеграм-канал «Белгород №1»

ИСТОЧНИК KP.RU

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