«Вальс» маленького трактора сняли на видео в Белгороде

27 Февр. 2020 2020-02-27T16:14:16+03:00

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В Белгороде местные жители засняли на видео «вальсирующий» маленький трактор. Уборочная техника пустилась в пляс во время работы у магазина «Титан Строй». Ролик в телеграм-канале «Белгород №1» опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как трактор расчищает снег и вращается вокруг своей оси. Все это напоминает медленный танец. Вероятно, водитель решил немного разнообразить свои рабочие будни.

Местные жители отметили, что для полноты картины не хватает только музыки.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="480" height="854" src="https://www.bel.kp.ru/video/embed/763287" frameborder="0"></iframe> Танцующий трактор.Автор: телеграм-канал «Белгород №1»

ИСТОЧНИК KP.RU