2020-02-27T15:18:34+03:00
Происшествия

В Белгородской области друг сына украл у женщины два золотых кольца

24-летний житель Ракитянского района сдал украшения в ломбард
Юлия ДИДЕНКО
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В Ракитянском районе задержали 24-летнего местного жителя, который украл золотые украшения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области в четверг, 27 февраля.

Так, накануне к сыну 46-летней женщины пришел друг. Молодые люди распивали спиртные напитки. А затем гость дождался подходящего момента, зашел в спальню, где увидел два золотых кольца. Парень взял их и вернулся к столу.Местная жительница обнаружила пропажу на следующий день, когда собиралась на работу. Ущерб оценили в 10 тысяч рублей.

Сотрудники полиции быстро вышли на вора и задержали его. Парень признал вину и сказал, что сдал украшения в ломбард. На него возбудили уголовное дело по п. «в» ч.2 ст. 158 УК РФ (Кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину). Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Теперь правоохранители пытаются забрать кольца из ломбарда и вернуть их владелице.

ИСТОЧНИК KP.RU

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