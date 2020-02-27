2020-02-27T14:14:36+03:00
Общество

Жители Белгородской области стали реже разводиться

Показатель в 2019 году оказался на 3% лучше, чем в 2018 году
Юлия ДИДЕНКО
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В Белгородской области снизилось количество разводов. Об итогах работы в 2019 году рассказала начальник регионального управления ЗАГС Татьяна Слюсаренко.

Так, в прошлом году было расторгнуто 6520 браков, что на 3 % меньше, чем за аналогичный период 2018 года. Также после бесед со специалистами 498 супружеских пар изменили решение о расторжении брака, в 2018 году их было 283. Доля сохранённых семей составила 20 % от общего числа обратившихся за помощью.

При этом было почти в два раза больше новых браков. Зарегистрировали свои отношения 10339 пар белгородцев, но это на 1 % меньше, чем в предыдущем.

- Органами ЗАГС выдано 13289 свидетельств о рождении. Общее количество зарегистрированных актов гражданского состояния составило 53277. Кроме того, проведено 4185 торжественных регистраций рождения детей и 1445 обрядов именинаречения при выписке новорожденных из роддомов. В регионе прошло 8072 торжественных церемоний бракосочетания. Также проведено 398 "серебряных", 295 "золотых" и 58 "бриллиантовых" свадебных юбилеев, - добавила начальник управления ЗАГС области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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