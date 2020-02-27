В Белгородской области грузовик врезался в лековушку

27 Февр. 2020 2020-02-27T13:15:19+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгородской области на трассе грузовик влетел в легковушку. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД России в четверг, 27 февраля.

Авария случилась накануне, 26 февраля, в 13.00 на 51 км автодороги «Короча - Губкин - граница Курской области». По предварительным данным, 30-летний водитель грузовика «Вольво», не выдержал безопасную дистанцию и протаранил автомобиль «Лада 212140». За рулем легковушки был 60-летний мужчина.

В результате ДТП водитель «Нивы» и его 67-летняя пассажирка получили телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU