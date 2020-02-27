Белгородскую сирень представили в северной столице России

27 Февр. 2020 2020-02-27T12:45:36+03:00

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Делегация НИУ «БелГУ» на Санкт-Петербургском «Сиреневом феврале» представила проект «Белгородская сирень». Он реализуется в рамках НОЦ мирового уровня на территории Белгородской области «Инновационные решения в АПК»

На базе ботанического сада Ботанического института имени Комарова РАН, расположенного на Аптекарском острове в Санкт-Петербурге, прошел V юбилейный международный «Сиреневый февраль». Организаторами фестиваля выступили Международное общество сирени (членами которого от НИУ «БелГУ» являются Олег Полухин, Валерий Тохтарь, Марина Евтухова, Юлия Иванова, Михаил Третьяков), ботанический сад Петра Великого (Ботанического института имени Комарова), Гильдия парфюмеров.

В мероприятии приняли участие ученые из России, Беларуси, Украины, Казахстана и Германии. Белгородский государственный университет на фестивале представили начальник управления ландшафтных работ и обслуживания территорий ботанического сада НИУ «БелГУ» Марина Евтухова, заведующий лабораторией НОЦ «Ботанический сад НИУ «БелГУ» Михаил Третьяков, сотрудники ботанического сада.

Изюминкой участия сотрудников НИУ «БелГУ» стала специально выгнанная к мероприятию махровая сирень сорта «Эдвард Хардинг». Одно из растений, а также баннер НИУ «БелГУ» с логотипом фестиваля «Белгородская сирень» были размещены в зале, где проходило пленарное и секционные заседания. Все участники конференции получили сувенирную продукцию в виде платков, буклетов и ручек с логотипами «Белгородская сирень».

ИСТОЧНИК KP.RU