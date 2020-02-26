2020-02-26T19:22:13+03:00
Экономика

Официальный сайт ВТБ Лизинг - в числе лидеров Рунета

Проект по его перезапуску был отмечен на конкурсе «Золотой сайт 2019»
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Официальный интернет-ресурс компании лауреат номинации «Сайт бренда и дилера авиа/авто/мото/водный транспорт».

В рамках проекта стояла задача объединить два сайта с услугами компании – для крупных корпоративных клиентов и клиентов автолизинга – в единый портал с понятной структурой и дизайном в рамках общей концепции группы ВТБ и представить на нем удобные инструменты: подборщик техники под требования бизнеса и калькулятор для расчета условий.

Для простоты управления сайт был разработан на платформе 1C-Битрикс и интегрирован с используемой компанией CRM. В перечне функционала - удобная форма для заявок на приобретение техники и функция call-touch для заказа консультации. Жюри конкурса оценило удобство сайта в использовании и его функциональность.

- Лизинг не остается в стороне от диджитал-трансформации, которая сегодня актуальна для финансовой сферы. Развитие онлайн-каналов является нашей важной задачей. Мы много работаем над новыми способами коммуникации и обслуживания. Развитие сайта, его оптимизация и подключение дополнительных новых функций для наших клиентов в целях повышения удобства их обслуживания являются важной частью этой работы. Мы рады, что за представленный продукт получили высокую оценку независимого жюри. В ближайших перспективах компании – полный переход на электронный документооборот и электронную обработку лизинговых заявок, - отметил Дмитрий Ивантер, генеральный директор АО "ВТБ Лизинг", входящий в группу "Банк ВТБ" (ПАО).

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Официальный сайт ВТБ Лизинг - в числе лидеров Рунета
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