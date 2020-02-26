В Белгороде из частного сектора бесплатно вывезут ветки

26 Февр. 2020 2020-02-26T17:03:31+03:00

Изменить размер текста: A A

В Белгороде из частного сектора вывезут веток и порубочных остатков. Об этом на своей странице в соцсети рассказал мэр города Юрий Галдун.

Глава города пояснил, что вывозом будут заниматься сотрудники «Белгорблагоустройства». Они уже начали работу во вторник, 25 февраля. Акция закончится 15 марта.

Собственников попросили предварительно распилить ветки и бревна на части не больше 1,5 метров длиной. Затем нужно будет аккуратно сложить их возле дома.

ИСТОЧНИК KP.RU