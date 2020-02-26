2020-02-26T16:43:58+03:00
Происшествия

В белгороде вор-сладкоежка украл из магазина 20 коробок конфет

Ущерб оценили в три тысячи рублей
Юлия ДИДЕНКО
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Фото: со страницы Юрия Галдуна в соцсети.Фото: со страницы Юрия Галдуна в соцсети.
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В Белгороде задержали вора-сладкоежку. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 26 февраля.

Сотрудники продуктового магазина обнаружили недостачу конфет во время инвентаризации и обратились в полицию. Оказалось, что их похитил 28-летний местный житель, который зашел в магазин под видом покупателя.

Так как продавца на месте не оказалось, он вынес из торгового зала 20 коробок конфет и сложил себе в сумку. Ущерб оценили в три тысячи рублей.

В отделе полиции мужчина признал вину и сказал, что продал сладости незнакомцу за символическую сумму. На него возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 158 УК РФ (Кража). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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