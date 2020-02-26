2020-02-26T16:32:35+03:00
Общество

В Белгородской области энергетики присоединили к сетям «Ивушку» и «Пчелку»

Еще две школы и детский сад энергетики подключат к сети в первом квартале
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фото: пресс-служба Белгородэнерго.фото: пресс-служба Белгородэнерго.
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«Россети Центр Белгородэнерго» обеспечил технологическое присоединение к сетям детских садов «Ивушка» в Старом Осколе, «Пчелка» в Новом Осколе и детсада на 99 мест с начальной школой на 100 мест в микрорайоне ИЖС Стрелецкое-59.

В частности, для подключения к централизованному электроснабжению детского сада – начальной школы в Стрелецком-59 заявленной мощностью 149,5 кВт энергетики построили 0,3 км кабельных линий 0,4-10 кВ и ввели комплектную трансформаторную подстанцию, оборудованную устройствами телеметрии с передачей информации в городской диспетчерский пункт Белгородских электрических сетей.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

фото: пресс-служба Белгородэнерго.

Электроснабжение еще одного детского сада на 99 мест будет обеспечено не позднее первого квартала текущего года в микрорайоне ИЖС Майский-8. Кроме того, целый ряд аналогичных новостроек, построенных по типовому проекту и предназначенных для обеспечения микрорайонов ИЖС необходимой инфраструктурой, Белгородэнерго уже подключило к сетям в 2019 году.

Помимо детских садов, в первом квартале энергетики планируют подключить к сети школу и детский сад в селе Монаково Старооскольского городского округа и школу-новостройку в селе Крутой Лог. Завершить строительство объектов планируется в текущем году.

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