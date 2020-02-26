В Белгороде мужчина избил дворника, перепутав его со своим знакомым

26 Февр. 2020 2020-02-26T16:12:25+03:00

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В Белгороде задержали 31-летнего местного жителя, который избил сотрудника управляющей компании. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 26 февраля.

Оказалось, что мужчина решил припомнить старую обиду знакомому. Пьяным он вышел на улицу и набросился на дворника. Горожанин несколько раз ударил сотрудника УК по лицу, а затем понял, что ошибся. После этого он убежал домой.

Скорую пострадавшему вызвали местные жители. Медики установили, что мужчине причинили вред средней тяжести.

На нападавшего возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 112 УК РФ (Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью). Теперь ему грозит до трех лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU