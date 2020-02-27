Белгородская транспортная прокуратура выявила трещины и выбоины на платформах

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:34:30+03:00

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Белгородская транспортная прокуратура выявила выбоины и трещины, выступание арматуры на платформах железнодорожных станций, что угрожает жизни и здоровью пассажиров РЖД. Нарушения выявлены в результате проверок соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, законодательства о защите прав потребителей для обеспечения доступности объектов транспортной инфраструктуры.

По итогам проверок некоторые платформы остановок и железнодорожных станций Белгородского транспортного региона признаны не соответствующими требованиям закона, нарушающими права пассажиров и маломобильных граждан. Так, выявлены выбоины, неровности, трещины, на платформах, во многих местах выступают прутья арматуры, а это несет угрозу жизни и здоровью граждан.

По итогам проверочных мероприятий в адрес начальника Юго-Восточной дирекции пассажирских обустройств Центральной дирекции пассажирских обустройств – филиала ОАО «РЖД» транспортной прокуратурой внесены представления. ОАО «РЖД» разработан календарный график устранения нарушений.

Но основная масса нарушений, угрожающих жизни и здоровью граждан, своевременно не устранена. В связи с этим прокуратурой в суд направлено 15 исковых заявлений о возложении обязанности на ОАО «РЖД» устранить нарушения, привести поверхность платформ в надлежащее состояние.

ИСТОЧНИК KP.RU