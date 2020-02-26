На белгородца возбудили уголовное дело за отказ от медосвидетельствование

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:04:57+03:00

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В Белгороде на 32-летнего местного жителя возбудили уголовное дело за повторный отказ от медосвидетельствования на состояние алкогольного опьянения. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону в среду, 26 февраля.

Так, 25 февраля около 6 утра на улице Щорса сотрудники ГИБДД остановили автомобиль «Опель Корса». Во время общения с водителем инспекторы заметили у него явные признаки алкогольного опьянения. Но от прохождения проверки он отказался.

А после проверки документов мужчины оказалось, что его уже привлекали к административной ответственности за такое же нарушение. Тогда на него возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (Управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения). Теперь ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU