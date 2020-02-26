В Белгородской области пассажир с бутылкой напал на таксиста

26 Февр. 2020 2020-02-26T14:31:42+03:00

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В Старом Осколе мужчина напал на водителя такси. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Белгородской области.

В полицию обратился 54-летний мужчина. Он рассказал, что подвозил трех мужчин. Во время поездки компания вела себя шумно. Тогда водитель сделал им замечание и попросил вести себя потише. На это один из пассажиров отреагировал агрессивно. Он ударил таксиста бутылкой по голове.

После этого водитель потребовал пассажиров выйти из авто. На это мужчины ответили отказом. Таксист остановил машину и конфликт продолжился на улице. В итоге автомобилисту удалось уехать.

Сотрудники полиции установили личность дебошира. Им оказался 33-летний не работающий ранее судимый местный житель.На него возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия). Мужчине грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU