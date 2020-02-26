В Белгороде из-за ремонта отключат электричество

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:38:41+03:00

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В Белгороде из-за планового ремонта оборудования подстанций отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы на подстанциях начались 24 февраля и завершатся 1 марта. Без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на улицах Губкина и Архиерейской, а также на улицах Преображенской и Чапаева. В список отключения попали и дома на улицах Сумской и Волчанской.

Фото: пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU