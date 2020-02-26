2020-02-26T13:38:41+03:00
Общество

В Белгороде из-за ремонта отключат электричество

Временные неудобства возникнут из-за работ на подстанциях
Юлия ДИДЕНКО
Поделиться:
Фото: пресс-служба мэрии.Фото: пресс-служба мэрии.
Изменить размер текста:

В Белгороде из-за планового ремонта оборудования подстанций отключат электричество. Об этом сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Работы на подстанциях начались 24 февраля и завершатся 1 марта. Без света с 9.00 до 17.00 останутся дома на улицах Губкина и Архиерейской, а также на улицах Преображенской и Чапаева. В список отключения попали и дома на улицах Сумской и Волчанской.

Фото: пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
За прошедшие сутки в Белгородской области произошло 3 пожара
В Белгороде из-за ремонта отключат электричество
В Белгороде иномарка врезалась в столб
В детском саду Белгорода у воспитанников нашли норовирус
На Лебединском ГОКе - новый земснаряд
Банк УРАЛСИБ и АО «УРАЛСИБ Жизнь» запускают программу накопительного страхования жизни «Управляй будущим»
Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате
В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца
Белгородцу предъявлено обвинение в убийстве
Онкопатруль проверит работников горно-обогатительного комбината Старого Оскола
В Белгородской области проверят систему оповещения
Непогода в Белгородской области показала свой крутой характер
Держатели карт «Мир» Сбербанка получили возможность снимать наличные на кассах магазинов-партнеров банка
Белгородские судебные приставы почтили память великомученика Феодора Стратилата
В Ивнянском районе Белгородчины открылась школа после капремонта