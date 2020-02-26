Изменена дата проведения муниципального Фестиваля ВФСК ГТО среди семейных команд Белгорода

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:04:43+03:00

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В связи с неблагоприятными погодными условиями и высоким показателем заболеваемости гриппом в Белгороде, проведение муниципального Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) среди семейных команд города Белгорода переносится с 29 февраля 2020 г. на 14 марта 2020 г.

Время и место проведения Фестиваля остается неизменным – в 10:00 ч. в МБОУ «СОШ № 50» Белгорода.

Срок подачи заявок на участие в Фестивале продлен до 10 марта 2020 г. включительно. Заявки направляются в МБУ «Муниципальный Центр организационно-методического обеспечения ГТО» Белгорода на адрес электронной почты gtobel@mail.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU