В Белгороде иномарка врезалась в столб

26 Февр. 2020 2020-02-26T13:40:01+03:00

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В Белгороде иномарка снесла столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

Авария случилась на улице Мичурина в среду, 26 февраля, в 2.40 ночи. По предварительным данным, 51-летний водитель, на «Рено Логан» ехал в сторону улицы Чичерина. Мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.

По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.

ИСТОЧНИК KP.RU