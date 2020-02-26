В Белгороде иномарка врезалась в столб
Авария случилась на улице Мичурина
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В Белгороде иномарка снесла столб. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.
Авария случилась на улице Мичурина в среду, 26 февраля, в 2.40 ночи. По предварительным данным, 51-летний водитель, на «Рено Логан» ехал в сторону улицы Чичерина. Мужчина не справился с управлением и врезался в опору ЛЭП. В результате ДТП водитель получил телесные повреждения.
По данному факту проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства аварии.
ИСТОЧНИК KP.RU