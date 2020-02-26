В детском саду Белгорода у воспитанников нашли норовирус

26 Февр. 2020 2020-02-26T12:17:12+03:00

У 20 малышей нашли инфекцию, а двух госпитализировали

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В Белгороде стала известна причина массовой заболеваемости малышей в детском саду № 14. У 20 воспитанников нашли норовирусную инфекцию. Двоих госпитализировали. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Сейчас состояние детей медики оценивают, как удовлетворительное. Температуры и рвоты у них нет.

Из-за инфекции специалисты проводят эпидемиологическое расследование. Выполняются бактериологические лабораторные исследования суточных проб готовых блюд, питьевой воды из разводящей сети, смывов с оборудования и инвентаря на санитарно-показательные микроорганизмы и на патогенную микрофлору.

- Выполнен забор клинического материала от заболевших, работников пищеблока и сотрудников групп на определение возбудителей ОКИ бактериальной и вирусной этиологии в лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Белгородской области». Методом ПЦР в материале выделена РНК норовируса два генотипа от заболевших детей и четырех сотрудников детского сада, в том числе трех работников пищеблока, - отметили в ведомстве.

По предварительным данным, причиной стало употребление в пищу готовых блюд 19 и 20 февраля контаминированных инфекционным агентом. Персонал с выявленным возбудителем инфекционного заболевания работал в эти дни на пищеблоке.

Четырех сотрудников детского сада временно отстранили от работы. В здании провели дизенфекцию.

Напомним, информация о массовом отравлении детей появилась в пятницу, 21 февраля. Проверкой по данному факту занялся следственный комитет.

ИСТОЧНИК KP.RU