Сразу пять проектов из Алексеевки выиграли президентские гранты

26 Февр. 2020 2020-02-26T15:35:32+03:00

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На государственное финансирование общественно-важных инициатив претендовали некоммерческие организации изо всех регионов страны. На очередной грантовый конкурс из Алексеевки было подано 19 заявок. По итогам независимой экспертизы победителями признаны пять проектов. На реализацию идей некоммерческие организации Алексеевского городского округа получат поддержку в сумме 3,6 миллионов рублей.

Уже в этом году в Варваровке появится детская игровая площадка, в Советском оборудуют футбольное поле, в Репенке реконструируют родник, а в Луценково будет создан летний читальный зал под открытым небом. Кроме того, в рамках развития волонтерского движения в Алексеевке будет создана команда организаторов добровольческой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU