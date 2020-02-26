2020-02-26T15:35:32+03:00
Общество

Сразу пять проектов из Алексеевки выиграли президентские гранты

Некоммерческие организации округа получат поддержку в размере 3,6 миллионов рублей
Ирина ТАРАСОВА
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Сразу пять проектов из Алексеевки выиграли президентские гранты. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округаСразу пять проектов из Алексеевки выиграли президентские гранты. Фото пресс-службы администрации Алексеевского городского округа
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На государственное финансирование общественно-важных инициатив претендовали некоммерческие организации изо всех регионов страны. На очередной грантовый конкурс из Алексеевки было подано 19 заявок. По итогам независимой экспертизы победителями признаны пять проектов. На реализацию идей некоммерческие организации Алексеевского городского округа получат поддержку в сумме 3,6 миллионов рублей.

Уже в этом году в Варваровке появится детская игровая площадка, в Советском оборудуют футбольное поле, в Репенке реконструируют родник, а в Луценково будет создан летний читальный зал под открытым небом. Кроме того, в рамках развития волонтерского движения в Алексеевке будет создана команда организаторов добровольческой деятельности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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