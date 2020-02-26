2020-02-26T10:59:14+03:00
Экономика

На Лебединском ГОКе - новый земснаряд

Сложный агрегат приобретен в рамках инвестиционной программы компании «Металлоинвест»
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Установка применяется для разработки водоёмов. Производительность грунтового насоса нового земснаряда – 3800 кубических метров в час. Теперь в цехе хвостового хозяйства комбината 3 подобных плавучих средства.

Управляет средством машинист (иначе - багермейстер), по сути, капитан судна. Работники уже отметили достоинства новой установки: комфортная кабина, современные системы отопления и кондиционирования воздуха, удобное джойстиковое управление

- Приборы выведены на панель в багерскую рубку из машинного зала. Все показания – как на ладони, – рассказал Алексей Барабашко, машинист земснаряда цеха хвостового хозяйства Лебединского ГОКа. – Обзор хороший, например, кормовые лебёдки теперь хорошо видно. А прежде мне приходилось выходить и самому смотреть.

В настоящее время ведутся пусконаладочные работы, после чего земснаряд приступит к разработке глубин водоёма акватории ЦХХ в штатном режиме.

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