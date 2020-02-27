2020-02-27T17:07:33+03:00
Общество

В Белгородском государственном университете Росгвардия продемонстрирует вооружение и технику

Здесь состоится фестиваль «Открытая Росгвардия»
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородском государственном университете Росгвардия продемонстрирует вооружение и технику.В Белгородском государственном университете Росгвардия продемонстрирует вооружение и технику.Фото: "КП" Архив
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В пятницу, 28 февраля, в молодежном культурном центре Национального исследовательского университета «БелГУ» в рамках мероприятий, приуроченных к 75-летию Великой Победы, состоится фестиваль «Открытая Росгвардия». В программе фестиваля – демонстрация вооружения, техники и экипировки на университетской площади.

В рамках фестиваля будет организована фотовыставка «Герои среди нас» и «Росгвардия. Хранители спокойствия». Организаторами мероприятия выступают управление Росгвардии по Белгородской области и Белгородский государственный университет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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