Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате

26 Февр. 2020 2020-02-26T09:45:05+03:00

Ее презентовали на встрече посткроссеров с работниками почты под названием «Волшебная дата 20.02.2020»

Изменить размер текста: A A

Автором и дизайнером новой почтовой карточки, которую назвали «Волшебная джата 20.02.2020», стала посткроссер Оксана Труфанова. Любители обмениваться открытками посчитали, что их коллекция должна пополниться таким экземпляром. Почтовые карточки, подписанные на встрече, отправились к адресатам в города России и заграницу.

«Считаем, что в дате 20.02.2020 присутствует магическое сочетание цифр. Хотелось, чтобы коллекционеры и посткроссеры получили в коллекцию открытку с такой красивой почтовой датой, - рассказывает посткроссер и соорганизатор мероприятия Елена Осетрова. - Благодарим руководителей и сотрудников старооскольского почтамта за помощь в организации праздника.Очень приятно, что в наши ряды вливаются и сотрудники почты».

Среди почтовых работников все больше встречается тех, кто увлекается общением и знакомством с людьми с помощью почтовых карточек. Так одним из активных посткроссеров считается заместитель начальника старооскольского почтамта Галина Красникова. Именно она становится инициатором многих подобных событий.

Чтобы сохранить память о праздниках почты и мотивировать сотрудников на новые проекты, в старооскольском почтамте создали доску памятных мероприятий. Здесь представлены почтовые карточки на различную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU