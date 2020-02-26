2020-02-26T09:45:05+03:00
Общество

Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате

Ее презентовали на встрече посткроссеров с работниками почты под названием «Волшебная дата 20.02.2020»
Ирина ТАРАСОВА
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Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.Фото пресс-службы Почты России по Белгородской области.
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Автором и дизайнером новой почтовой карточки, которую назвали «Волшебная джата 20.02.2020», стала посткроссер Оксана Труфанова. Любители обмениваться открытками посчитали, что их коллекция должна пополниться таким экземпляром. Почтовые карточки, подписанные на встрече, отправились к адресатам в города России и заграницу.

«Считаем, что в дате 20.02.2020 присутствует магическое сочетание цифр. Хотелось, чтобы коллекционеры и посткроссеры получили в коллекцию открытку с такой красивой почтовой датой, - рассказывает посткроссер и соорганизатор мероприятия Елена Осетрова. - Благодарим руководителей и сотрудников старооскольского почтамта за помощь в организации праздника.Очень приятно, что в наши ряды вливаются и сотрудники почты».

Среди почтовых работников все больше встречается тех, кто увлекается общением и знакомством с людьми с помощью почтовых карточек. Так одним из активных посткроссеров считается заместитель начальника старооскольского почтамта Галина Красникова. Именно она становится инициатором многих подобных событий.

Чтобы сохранить память о праздниках почты и мотивировать сотрудников на новые проекты, в старооскольском почтамте создали доску памятных мероприятий. Здесь представлены почтовые карточки на различную тематику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Магия цифр: в Старооскольском почтамте создали специальную открытку к особенной дате
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