2020-02-25T19:31:32+03:00
Происшествия

В Черноземье возле дома расстреляли сына бизнесмена в машине отца

ЧП случилось в Воронеже
Юлия ДИДЕНКО
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В Рамонском районе Воронежа расстреляли сына местного предпринимателя. 23-летний парень находился в машине отца, когда в лобовое стекло авто залетело не меньше пяти пуль. Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СК РФ.

Как сообщили в «КП-Воронеж», инцидент произошел во вторник, 24 февраля, утром у одного из домов СНТ «Политехник». Парень попросил «Ниссан» у отца и уже собирался отъезжать, когда раздались выстрелы. Неизвестный подбежал к машине и начал стрелять.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

- Следователями СК России проведен осмотр места происшествия, назначен комплекс необходимых судебных экспертиз, допрашиваются свидетели. Во взаимодействии со следователями-криминалистами, сотрудниками полиции проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лица, совершившего преступление, а также установление всех обстоятельств произошедшего, сбор и закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается, - прокомментировали в ведомстве.

Напомним, это не первый случай заказного убийства в Рамонском районе. 26 декабря 2019 года на машине главы района Николая Фролова сработало взрывное устройство. Чиновник получил ранения ног, однако после покушения был в сознании. Его отвезла в больницу соседка, чиновника прооперировали. Вскоре после этого силовики расклеили по Воронежу и Рамони фоторобот мужчины, который, предположительно, установил взрывное устройство под машиной Фролова. О возможных мотивах преступления представители правоохранительных органов пока не сообщают.

ИСТОЧНИК KP.RU

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