Белгородцу предъявлено обвинение в убийстве

25 Февр. 2020 2020-02-25T18:02:31+03:00

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41-детнему жителю Шебекино предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). По версии следствия 21 февраля обвиняемый встретил своего знакомого, с которым не поладил еще в юности. Когда мужчины прошли в сторону гаражей по улице Генерала Шумилова, вспыхнул конфликт. Обвиняемый нанес своему приятелю юности 13 ножевых ранений. От полученных травм 47-летний потерпевший скончался на месте от потери крови.

В ходе разбирательств была изучена личность обвиняемого. Выяснилось, что ранее им совершено уже совершалось уголовное преступление, предусмотренное ст.105 УК РФ (убийство). Тогда ему были назначены принудительные меры медицинского характера.

В настоящее время по ходатайству следствия обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается, сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

ИСТОЧНИК KP.RU