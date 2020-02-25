В Белгородской области проверят систему оповещения

25 Февр. 2020 2020-02-25T16:55:31+03:00

Изменить размер текста: A A

25 февраля с 14.00 до 17.00 состоится плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Белгородской области.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

К белгородцам обращаются с просьбой не поддаваться панике, включение сирен будет краткосрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU