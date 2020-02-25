2020-02-25T16:55:31+03:00
Общество

В Белгородской области проверят систему оповещения

Пройдет техническая проверка региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения региона
Ирина ТАРАСОВА
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В Белгородской области проверят систему оповещения.В Белгородской области проверят систему оповещения.Фото: "КП" Архив
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25 февраля с 14.00 до 17.00 состоится плановая комплексная техническая проверка готовности региональной автоматизированной системы централизованного оповещения с включением оконечных средств оповещения и доведением проверочных сигналов и информации оповещения до населения Белгородской области.

На всей территории региона будут включены электромеханические сирены, уличные громкоговорители, специализированные технические средства оповещения, так же будут задействованы телевизионные каналы и радиовещательные станции, технические средства организаций, сопряженных с системой оповещения городов и другие технические средства.

К белгородцам обращаются с просьбой не поддаваться панике, включение сирен будет краткосрочным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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