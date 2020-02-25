2020-02-25T12:35:32+03:00
Общество

Tele2 избавилась от фраз-раздражителей

Компания проанализировала фразы, которые раздражают абонентов при общении с операторами контактных центров
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Tele2 попросила пользователей социальных сетей поделиться мнением о том, какие выражения им надоели. Клиентам не нравятся формулировки, которые не дают прямого ответа на вопрос, показывают формальную вежливость и подогревают их нетерпение. Сотрудники службы поддержки учли результаты исследования и отказались от большинства фраз из списка.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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